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Суд дал больше 20 лет колонии украинцу за диверсии и подрыв платформы в Черном море

ФСБ: диверсанта, подорвавшего платформу в Черном море, приговорили к 23 годам
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Херсонский областной суд приговорил гражданина Украины к 23 годам лишения свободы за участие в диверсиях против крымской инфраструктуры. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России.

По данным следствия, 40-летний мужчина прошел подготовку в Великобритании и на Украине, а затем участвовал в серии диверсий. В январе 2024 года он в составе вооруженной группы подорвал морскую газовую платформу в Чёрном море. В феврале того же года незаконно пересёк границу России и повредил объект транспортной инфраструктуры.

Суд в итоге назначил подсудимому назначил наказание: первые 5 лет — в тюрьме, оставшиеся 17 лет — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

До этого Южный окружной военный суд вынес приговор участнику подготовки покушения на главу Крыма Сергея Аксенова Владимиру Боднарю. Первую фигурантку дела о покушении на Аксенова Оксану Шевченко приговорили к 10 годам лишения свободы в мае текущего года.

В феврале 2025 года в суд поступили уголовные дела Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко, связанные с покушением на главу Крыма.

Ранее в Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в пособничестве терроризму.

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