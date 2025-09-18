Голый мужчина прогулялся по российскому городу и попал на видео

В Новосибирске мужчина без одежды, гуляющий по улице, попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Инцидент произошел на улице Василия Старощука неподалеку от исторического парка «Россия — Моя история». На кадрах с места происшествия видно, как мужчина шагает по улице, а затем толкает стенд. После этого он проходит еще некоторое расстояние и ложится на землю вниз лицом.

До этого в Хабаровске голый мужчина выбрался на кондиционер и звал на помощь и просил мать обратиться в «посольство его страны». Также он признавался в том, что употреблял запрещенные вещества. Этими действиями он напугал соседей. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Ранее голый мужчина демонстрировал себя на балконе напротив детской площадки в Петербурге.