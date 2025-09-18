На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Голый мужчина прогулялся по российскому городу и попал на видео

В Новосибирске голый мужчина прогулялся по улицам города
true
true
true

В Новосибирске мужчина без одежды, гуляющий по улице, попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Инцидент произошел на улице Василия Старощука неподалеку от исторического парка «Россия — Моя история». На кадрах с места происшествия видно, как мужчина шагает по улице, а затем толкает стенд. После этого он проходит еще некоторое расстояние и ложится на землю вниз лицом.

До этого в Хабаровске голый мужчина выбрался на кондиционер и звал на помощь и просил мать обратиться в «посольство его страны». Также он признавался в том, что употреблял запрещенные вещества. Этими действиями он напугал соседей. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Ранее голый мужчина демонстрировал себя на балконе напротив детской площадки в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами