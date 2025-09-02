На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровске голый мужчина выбрался на кондиционер и звал на помощь

В Хабаровске голый мужчина устроил переполох в многоэтажке
true
true
true

В Хабаровском крае местный житель напугал соседей, выбравшись на внешний блок кондиционера голым. Об этом сообщается в Telegram-канале NewsKhv.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Ворошилова, местные жители услышали крики о помощи и обнаружили в окне одной из квартир голого мужчину. Хабаровчанин выбрался на внешний блок кондиционера, звал на помощь и просил мать обратиться в «посольство его страны».

Также он признавался в том, что употреблял запрещенные вещества. На место была вызвана скорая помощь.

До этого голый мужчина в одних чулках прогулялся по улице российского города. Инцидент произошел в парке на улице Володарского. Прохожие заметили мужчину, на котором из одежды были только черные чулки и обувь — его сняли на камеру. Неодетый мужчина скрылся от заинтересовавшихся им очевидцев.

Ранее в Бийске голый мужчина разгуливал по лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами