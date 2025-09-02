В Хабаровске голый мужчина выбрался на кондиционер и звал на помощь

В Хабаровском крае местный житель напугал соседей, выбравшись на внешний блок кондиционера голым. Об этом сообщается в Telegram-канале NewsKhv.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Ворошилова, местные жители услышали крики о помощи и обнаружили в окне одной из квартир голого мужчину. Хабаровчанин выбрался на внешний блок кондиционера, звал на помощь и просил мать обратиться в «посольство его страны».

Также он признавался в том, что употреблял запрещенные вещества. На место была вызвана скорая помощь.

До этого голый мужчина в одних чулках прогулялся по улице российского города. Инцидент произошел в парке на улице Володарского. Прохожие заметили мужчину, на котором из одежды были только черные чулки и обувь — его сняли на камеру. Неодетый мужчина скрылся от заинтересовавшихся им очевидцев.

Ранее в Бийске голый мужчина разгуливал по лесу.