В РПЦ обвинили поэму «Москва-Петушки» в пропаганде порока

Владимирская епархия выпустила на сайте РПЦ заявление об осуждении «возвеличивания и героизации фигуры» писателя Венедикта Ерофеева.

Епархия призвала СМИ, деятелей культуры и педагогов «воздержаться от романтизации и героизации» Ерофеева и его главных произведений. По их мнению, творчество писателя несет в себе деструктивный заряд, который пагубен для личности и общества.

Священнослужители считают, что поэма «Москва-Петушки» искажает национальную идентичность, низводя ее до примитивного, убогого состояния; несет деструктивный и эсхатологический характер текста; культивирует уныние, отчаяние и насмешку над институтами общества и государства, а также дает кощунственное представление о Боге.

Церковники заявили, что в работах Ерофеев «насмешливо» сомневается в существовании бога, а также якобы показывает его в уничижительных образах.Они думают, что писатель глумится над святыней.

Владимирская епархия обвинила творчество Венедикта Ерофеева в пропаганде порока и отсутствии нравственного идеала.

«В текстах откровенно пропагандирует одну из самых тяжелых и разрушительных страстей – страсть винопития, представляя ее как единственную форму существования и общения. Произведение насыщено сквернословием, что грубо попирает общепринятые нормы морали и культуры речи», — заявили представители церкви.

Владимирская епархия предложила сконцентрироваться на распространении «истинных духовных и культурных ценностей», которые способствуют укреплению нравственности, семьи и общества. По их мнению, классическая русская литература подходит под эти стандарты.

Ранее Гусейн Гасанов лишился всего бизнеса в России.