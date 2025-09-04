На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ обвинили поэму «Москва-Петушки» в пропаганде порока

Владимирская епархия назвали деструктивной и кощунственной поэму «Москва-Петушки»
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Владимирская епархия выпустила на сайте РПЦ заявление об осуждении «возвеличивания и героизации фигуры» писателя Венедикта Ерофеева.

Епархия призвала СМИ, деятелей культуры и педагогов «воздержаться от романтизации и героизации» Ерофеева и его главных произведений. По их мнению, творчество писателя несет в себе деструктивный заряд, который пагубен для личности и общества.

Священнослужители считают, что поэма «Москва-Петушки» искажает национальную идентичность, низводя ее до примитивного, убогого состояния; несет деструктивный и эсхатологический характер текста; культивирует уныние, отчаяние и насмешку над институтами общества и государства, а также дает кощунственное представление о Боге.

Церковники заявили, что в работах Ерофеев «насмешливо» сомневается в существовании бога, а также якобы показывает его в уничижительных образах.Они думают, что писатель глумится над святыней.

Владимирская епархия обвинила творчество Венедикта Ерофеева в пропаганде порока и отсутствии нравственного идеала.

«В текстах откровенно пропагандирует одну из самых тяжелых и разрушительных страстей – страсть винопития, представляя ее как единственную форму существования и общения. Произведение насыщено сквернословием, что грубо попирает общепринятые нормы морали и культуры речи», — заявили представители церкви.

Владимирская епархия предложила сконцентрироваться на распространении «истинных духовных и культурных ценностей», которые способствуют укреплению нравственности, семьи и общества. По их мнению, классическая русская литература подходит под эти стандарты.

Ранее Гусейн Гасанов лишился всего бизнеса в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами