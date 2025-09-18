Пособников украинских телефонных мошенников задержали в Подмосковье

В Коломне задержали пособников украинских мошенников с оборотом в 10 млн рублей

Пособников украинских телефонных мошенников, которые ежедневно оперировали средствами на 10 млн рублей, задержали в городе Коломна в Московской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что под стражей оказались жители Подмосковья и Краснодарского края. По предварительной информации, они оказывали финансовые услуги телефонным мошенникам из кол-центров на Украине. Злоумышленники получали, обналичивали и конвертировали в криптовалюту поступившие от обманутых россиян деньги.

«После задержания подозреваемых у них обнаружено большое количество мобильных телефонов и банковских карт, оргтехника, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — подчеркнула Волк.

Она добавила, что специалисты провели анализ изъятых вещей и пришли к выводу, что задержанные ежедневно совершали операции с денежными средствами на сумму около 10 млн рублей.

4 сентября заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники из украинских кол-центров начали чаще звонить гражданам других стран помимо РФ. Среди таких государств — Казахстан, Польша, Германия и Чехия. Как сказал специалист, украинские кол-центры переориентировали свою работу из-за мер, которые принимаются в РФ по борьбе с социальной инженерией и телефонным мошенничеством.

Ранее в МВД РФ рассказали, как мошенники вынуждают россиян совершать диверсии.