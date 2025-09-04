На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере назвали новые цели атак кол-центров Украины

Кузнецов: украинские кол-центры перешли на другие страны
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники из кол-центров, которые расположены преимущественно на территории Украины, чаще стали звонить гражданам других стран помимо России, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, принимавший участие в сессии ВЭФ «Инвестиции в киберустойчивость: как рискориентированный подход меняет традиционную модель кибербезопасности».

Он отметил, что украинские кол-центры переориентировали свою работу из-за мер, которые принимаются в России по борьбе с социальной инженерией и телефонным мошенничеством.

«Для нас это тоже было неожиданно, потому что за очень короткий промежуток времени украинские кол-центры начали работать против других стран, и работа идет очень активно», — сказал он.

По его словам, звонки все чаще идут в Казахстан, Чехию, Польшу, Германию и другие государства. Кузнецов добавил, что правоохранительные органы этих стран пока не готовы к этому.

«Многие оказались неподготовленными. Правоохранительные органы пока не имеют опыта борьбы с этим видом преступлений. И мы по итогам августа оцениваем убытки граждан этих стран — это примерно чуть больше 20 стран Европы и СНГ — примерно в $94-95 млн за один месяц», — сказал он.

Кузнецов добавил, что тренд на увеличение убытков очевиден.

«Чем более жесткие меры мы в России принимаем по борьбе с телефонным мошенничеством, тем больше идет переток этой активности на другие страны», — заключил он.

