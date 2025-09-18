На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задача про дрон попала в российский учебник по математике для 2-го класса

Второклассникам в РФ в учебник по математике включили задачу про БПЛА
Telegram-канал «Умельцы-Фронту»

В российский учебник математики для второклассников вошла задача про беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал «Умельцы-Фронту».

«Дрон-доставщик за один рейс может перемещать груз в 2 кг, а квадрокоптер — в 5 кг. На сколько килограммов груза больше может перемещать квадрокоптер?» — звучит задача учебника.

По информации канала, задача опубликована в учебном пособии 2025 года выпуска. При этом в условии допущена неточность: дрон-доставщик — это не тип летательного аппарата, а категория по назначению, тогда как квадрокоптер — это термин, обозначающий конструкцию дрона с четырьмя винтами.

В июле стало известно, что в украинских школах начнут обучать управлению FPV-дронами. По решению Министерства образования и науки Украины, список оборудования для школ страны пополнился FPV-симуляторами, учебными дронами, планшетами, рациями, элементами тактического снаряжения, тренажерами и наборами первой помощи.

Ранее Киркоров предложил изучать в российских школах песни Пугачевой.

