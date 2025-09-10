На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хабаровске иноагента заочно приговорили к сроку в колонии за фейки о ВС РФ

Суд в Хабаровске заочно приговорил иноагента к восьми годам за фейки о ВС РФ
Shutterstock

Суд в Хабаровске заочно вынес приговор иностранному агенту, обвиняемому в распространении фейков о деятельности Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СУСК) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным ведомства, 40-летний уроженец Амурской области, находясь за пределами России, 30 декабря 2023 года выступил ведущим одного из каналов на видеохостинге и распространил заведомо ложные сведения о ВС РФ. Кроме того, в ноябре–декабре 2023 года он публиковал материалы в своем Telegram-канале без указания статуса иностранного агента, несмотря на то что ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.

По данным регионального СУСК, суд заочно приговорил обвиняемого к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Иноагент также объявлен в федеральный и международный розыск.

Фигурант осужден по статье 207.3 УК РФ о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и по статье 330.1 УК РФ о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Ранее журналистку «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Ратникову объявили в розыск по делу о фейках про ВС РФ.

