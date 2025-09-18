«Рухнуло всей своей кроной»: в Москве дерево упало на женщину

В Пресненском районе Москвы на местную жительницу упало дерево. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его словам, инцидент произошел на Красногвардейском бульваре, когда 50-летняя женщина шла у дома № 9. Мужчина, ставший свидетелем происшествия, сообщил, что пострадавшая находится в сознании, но у нее шок.

«Ее накрыло этим деревом, она выползла из-под него. Оно рухнуло всей своей кроной», — уточнил он.

Другие подробности происшествия выясняются.

11 сентября пресс-служба КГБУЗ «ССМП г. Владивостока» сообщила, что в Приморье врачи спасли мужчину, пострадавшего от упавшего дерева. В июле житель Дальнереченска поступил в местную больницу с сочетанными травмами после того, как на него упало дерево. В результате у 46-летнего мужчины диагностировали перелом костей черепа, субарахноидальное кровоизлияние, эпидуральную гематому и перелом шейного отдела позвоночника.

Врачи проконсультировались со специалистами Владивостокской клинической больницы №2 и приняли решение о переводе пациента после стабилизации его состояния. Во Владивостоке мужчина провел еще несколько дней и был выписан домой.

Ранее сообщалось, что в Красноярске автобус с людьми на большой скорости влетел в дерево.