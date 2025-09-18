На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Рухнуло всей своей кроной»: в Москве дерево упало на женщину

360.ru: дерево упало на женщину в Пресненском районе Москвы
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Пресненском районе Москвы на местную жительницу упало дерево. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его словам, инцидент произошел на Красногвардейском бульваре, когда 50-летняя женщина шла у дома № 9. Мужчина, ставший свидетелем происшествия, сообщил, что пострадавшая находится в сознании, но у нее шок.

«Ее накрыло этим деревом, она выползла из-под него. Оно рухнуло всей своей кроной», — уточнил он.

Другие подробности происшествия выясняются.

11 сентября пресс-служба КГБУЗ «ССМП г. Владивостока» сообщила, что в Приморье врачи спасли мужчину, пострадавшего от упавшего дерева. В июле житель Дальнереченска поступил в местную больницу с сочетанными травмами после того, как на него упало дерево. В результате у 46-летнего мужчины диагностировали перелом костей черепа, субарахноидальное кровоизлияние, эпидуральную гематому и перелом шейного отдела позвоночника.

Врачи проконсультировались со специалистами Владивостокской клинической больницы №2 и приняли решение о переводе пациента после стабилизации его состояния. Во Владивостоке мужчина провел еще несколько дней и был выписан домой.

Ранее сообщалось, что в Красноярске автобус с людьми на большой скорости влетел в дерево.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами