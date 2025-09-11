Упавшее дерево проломило череп и сломало позвоночник жителю Приморского края

В Приморье спасли мужчину с переломом черепа после падения дерева

В Приморье врачи спасли мужчину, пострадавшего от упавшего дерева. Об этом сообщает пресс-служба КГБУЗ «ССМП г. Владивостока».

В июле житель Дальнереченска поступил в местную больницу с сочетанными травмами после того, как на него упало дерево. В результате у 46-летнего мужчины диагностировали перелом костей черепа, субарахноидальное кровоизлияние, эпидуральную гематому и перелом шейного отдела позвоночника.

Врачи проконсультировались со специалистами Владивостокской клинической больницы №2 и приняли решение о переводе пациента после стабилизации его состояния.

Следующие 10 дней пострадавший оставался в стационаре, а 21 июля реанимобиль от центра медицины катастроф забрал его из Дальнереченска, чтобы доставить в другое медучреждение. Во Владивостоке мужчина провел еще несколько дней и был выписан домой. О его текущем состоянии не сообщается.

