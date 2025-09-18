На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дело завели после инцидента с пытками туалетным ершиком над российской школьницей

В Приморье завели дело из-за сообщений об издевательствах над девочкой с ершиком
true
true
true
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Приморье после инцидента с издевательствами над восьмилетней девочкой туалетным ершиком завели дело. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ — иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре. Стражи порядка планируют уделить особое внимание организации профилактики буллинга и обеспечению безопасности детей в школе.

Инцидент произошел в школе города Спасска-Дальнего во время перемены. Предварительно, три ученицы девятого класса силой затащили восьмилетнюю девочку из второго класса в туалет, где сдавили ей горло, не давая позвать на помощь. Агрессорши взяли туалетный ершик и стали водить им по лицу ребенка, засовывая его в рот. Унижения прекратились только после того, как подруги пострадавшей позвали взрослых.

Ранее подростки избили и облили мочой двух сверстниц в Тамбовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами