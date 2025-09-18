На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России выступили против увеличения отпуска до 35 дней

HR-эксперт Мурадян: увеличение отпуска невыгодно малому и среднему бизнесу
Предложение увеличить срок оплачиваемого отпуска до 35 лет невыгодно малому и среднему бизнесу, поэтому предприниматели скорее всего будут стараться обходить новые нормы, если их примут. Об этом 360.ru рассказал HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры и член экспертного совета комитета Госдумы по труду Гарри Мурадян.

«Возникнет серый рынок занятости, когда, например, что-то станут платить в конверте, что-то — переводом, что-то — междусобойчиком. Малый и средний бизнес будет стремиться избегать этой истории, что приведет, в свою очередь, к снижению налоговых поступлений», — предупредил он.

Он подчеркнул, что не поддерживает эту идею, поскольку в России есть достаточное количество нерабочих дней. При этом, по его словам, производительность труда не так высока. Вместо увеличения отпуска эксперт посоветовал задуматься о повышении продуктивности сотрудников.

Накануне министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что Минтруд может рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, когда она будет внесена в правительство.

Ранее в Госдуме назвали идею увеличить отпуск до 35 дней «большой жадностью».

