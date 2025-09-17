В Госдуме назвали идею увеличить отпуск до 35 дней «большой жадностью»

Инициатива увеличить отпуск в России до 35 дней является «большой жадностью». Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее мнению, при нормальных условиях труда сотрудникам должно хватить 28 дней для отдыха. Она уточнила, что в 2025 году фонд рабочего времени составляет 247 рабочих дней, с учетом такого количества дней для отдыха — 219. Депутат отметила, что это примерно18 рабочих дней в месяц. Кроме того, работники имеют право брать больничный.

«Поэтому, на мой взгляд, увеличивать отпуск — это большая жадность. Работодатели при этом будут обязаны еще неделю доплачивать работникам, что конечно увеличит себестоимость выпускаемой продукции. Я думаю, что эта инициатива не жизнеспособна, потому что просто не просчитана», — заключила Бессараб.

17 сентября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что Минтруд может рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, когда она будет внесена в правительство.

Ранее в Госдуме выступили за снижение возраста для повышения пенсии.