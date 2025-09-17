На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали идею увеличить отпуск до 35 дней «большой жадностью»

Депутат Бессараб назвала идею увеличить отпуск до 35 дней большой жадностью
true
true
true
close
TsibaevAlex/Shutterstock/FOTODOM

Инициатива увеличить отпуск в России до 35 дней является «большой жадностью». Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее мнению, при нормальных условиях труда сотрудникам должно хватить 28 дней для отдыха. Она уточнила, что в 2025 году фонд рабочего времени составляет 247 рабочих дней, с учетом такого количества дней для отдыха — 219. Депутат отметила, что это примерно18 рабочих дней в месяц. Кроме того, работники имеют право брать больничный.

«Поэтому, на мой взгляд, увеличивать отпуск — это большая жадность. Работодатели при этом будут обязаны еще неделю доплачивать работникам, что конечно увеличит себестоимость выпускаемой продукции. Я думаю, что эта инициатива не жизнеспособна, потому что просто не просчитана», — заключила Бессараб.

17 сентября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что Минтруд может рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, когда она будет внесена в правительство.

Ранее в Госдуме выступили за снижение возраста для повышения пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами