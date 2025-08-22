Мошенники начали обманывать россиян через объявления о подработке

В последнее время мошенники начали активно использовать новый способ обмана россиян – они привлекают их обещаниями быстрой и легкой подработки, в том числе публикуют или рассылают объявления в мессенджерах, предупредил в беседе с RT директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«В мессенджерах злоумышленники могут рассылать объявления: «Пройди короткий опрос — получи 500 рублей». После регистрации на сайте жертве показывают якобы начисленные деньги в личном кабинете», — пояснил специалист.

Преступники могут предложить вывести деньги, но просят для этого оплатить комиссию за перевод – это требует ввода данных карты. После оплаты собеседник часто просто перестает отвечать.

Причем доверчивые пользователи верят их обещаниям щедрой оплаты – так, например, они могут пообещать от 10 тыс. рублей за обычный перевод денег между клиентами или развоз документов. Это опасно тем, что таким образом преступники втягивают жертву в обналичивание украденных денег. Так владелец карты, предоставив ее данные мошенникам, может стать не просто жертвой, а фигурантом уголовного дела как соучастник мошенничества, пояснил Зыков.

По его словам, часто злоумышленники ищут специалистов без опыта работы и просят пройти регистрацию якобы на сайте фрилансеров. Почти всегда для этого нужно заплатить регистрационный взнос или комиссию за доступ к заказам, что всегда кончается одинаково – пользователя бросают без обещанной зарплаты, а иногда и вовсе крадут с его карты все средства, заключил эксперт.

До этого газета «Известия» сообщила, что в мае-июне текущего года мошенники использовали новые схемы против тех, кто ищет работу. Они, в том числе, присылали тестовые задания с вирусами и приглашали на онлайн-собеседования по фейковым ссылкам. Во всех случаях жертвам предлагалось загрузить программу с вирусом, похищавшим все их данные. Во всех мошеннических схемах ссылки на поддельные вакансии распространялись через Telegram-каналы, посвященные поиску работы.

Ранее россиян предупредили о тревожных сигналах при приеме на работу.