На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция будет сообщать ФСБ о смене имен мигрантов

ФСБ будет получать данные о мигрантах, сменивших имя после запрета на въезд
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

С 1 марта 2026 года полиция будет информировать ФСБ о смене персональных данных мигрантов, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный правительством порядок принятия решений о запрете на въезд.

Согласно документу, МВД и территориальные органы обязаны передавать в ФСБ сведения о смене фамилии, имени, отчества или даты рождения иностранцев, уже получивших запрет на въезд. Это позволит оперативно корректировать списки нежелательных въездов и выявлять таких граждан на границе.

Кроме того, утверждены единые формы письменного уведомления иностранцев о запрете въезда. Власти рассчитывают, что это исключит возможность оспаривания наказания за нарушение, в том числе аргумента о том, что мигрант не был уведомлен.

10 сентября Роспотребнадзор сообщил, что большинство детей мигрантов, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены.

Ранее истек срок, в течение которого нелегальные мигранты могли урегулировать статус в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами