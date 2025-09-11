Полиция будет сообщать ФСБ о смене имен мигрантов

ФСБ будет получать данные о мигрантах, сменивших имя после запрета на въезд

С 1 марта 2026 года полиция будет информировать ФСБ о смене персональных данных мигрантов, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный правительством порядок принятия решений о запрете на въезд.

Согласно документу, МВД и территориальные органы обязаны передавать в ФСБ сведения о смене фамилии, имени, отчества или даты рождения иностранцев, уже получивших запрет на въезд. Это позволит оперативно корректировать списки нежелательных въездов и выявлять таких граждан на границе.

Кроме того, утверждены единые формы письменного уведомления иностранцев о запрете въезда. Власти рассчитывают, что это исключит возможность оспаривания наказания за нарушение, в том числе аргумента о том, что мигрант не был уведомлен.

10 сентября Роспотребнадзор сообщил, что большинство детей мигрантов, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены.

Ранее истек срок, в течение которого нелегальные мигранты могли урегулировать статус в России.