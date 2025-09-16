Учитель похитил девушку и вместе с большой семьей пытался принудить к браку

В Казахстане школьный учитель не принял отказ 19-летней возлюбленной и похитил ее. Об этом сообщает Orda.kz.

Инцидент произошел в декабре прошлого года, однако, по словам семьи пострадавшей, сотрудники правоохранительных органов не расследуют дело должным образом. Девушка познакомилась с мужчиной за некоторое время до похищения, но после нескольких встреч отказалась продолжать общение, так как он ей не понравился.

Позже вместе со знакомыми он подкараулил возлюбленную около салона красоты, в котором та работала, затем затолкал в авто. Во время поездки «жених» забрал у возлюбленной телефон и стал угрожать. В результате машина остановилась около дома его семьи, где уже было несколько десятков человек.

«Взяли меня за руки, ноги, хотели домой занести. В этот момент подъехали мои родственники. Была драка. Мои родственники меня забрали», – рассказала пострадавшая.

Семья девушки приехала на место, так как клиентка салона рассказала им о произошедшем. По словам сестры «невесты», около дома мужчины собралась вся его семья.

«Машин было много. Они прям тащили нашу девочку. Она держалась рукой за машину. Она так кричала, плакала», – сообщила женщина.

Она добавила, что семья учителя убеждала их в том, что девушка сама хотела замуж.

По данным издания, пострадавшая обратилась в полицию в декабре, но заявление приняли только в феврале. Семья девушки была на приеме в прокуратуре, где их каждый раз просили подождать до двух недель. Дело возбуждено, но его не отправляют в суд.

Ранее в Казахстане начал действовать закон, который запрещает кражу невест.