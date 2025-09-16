Мужчины похитили ребенка, опоили, и, изнасиловав, стали шантажировать снятым видео

В Индии двое мужчин изнасиловали девочку и, сняв процесс, шантажировали ее

В Индии суд вынес приговор мужчине и родственнику его жены, которые изнасиловали несовершеннолетнюю. Об этом сообщает Hindustan Times.

Один из мужчин подкараулил девочку, когда она возвращалась из школы домой. Затем фигуранты заманили ее в уединенное место, где дали напиток с седативным средством, после чего надругались.

Процесс мужчины записывали на видео и угрожали его распространить, позже принуждая школьницу делать то, чего она не хотела. Несмотря на выполнение всех условий, фигуранты все же опубликовали ролик.

Узнав о произошедшем, отец пострадавшей обратился в полицию. Он отметил, что один из подозреваемых в течение нескольких дней до инцидента домогался его дочери.

В отношении подозреваемых возбудили дело.

«Судья подчеркнул тяжесть преступления, отметив физический и психологический вред, причиненный девочке», – сообщается в публикации.

Фигурантов приговорили к пожизненному заключению. Их также обязали выплатить штрафы.

