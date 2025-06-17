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В больнице Дагестана обвалился потолок

В центральной больнице Каспийска обвалился потолок
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Depositphotos

В центральной больнице Каспийска в Дагестане обвалился потолок из-за проливных дождей и ремонта кровли. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника канала, после обильных дождей здание больницы залило, кроме того, пропала электроэнергия. Врачи, вынужденные спасать оборудование, накрыли аппарат для рентгена полиэтиленовой пленкой, чтобы уберечь от попадания влаги. Работа части медучреждения была приостановлена, но в отделениях, которые не пострадали от удара стихии, прием пациентов продолжился в штатном режиме.

В больнице не смогли уточнить, когда будет восстановлена работа поврежденного корпуса.

15 июня в Басманном районе Москвы рухнул фасад здания. В результате пострадали три человека: мужчина и две женщины. У них диагностировали травмы головы и рук. Пострадавшим не понадобилась госпитализация.

Ранее в Подмосковье упал балкон с пенсионерками.

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