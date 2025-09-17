В Госдуме после обсуждения медицинской реформы предложили внести в нее изменения

Отработку с наставником после окончания медицинского вуза стоит исключить для выпускников фармацевтических специальностей, а также стоматологов. К такому выводу пришли депутаты Госдумы во время рассмотрения медицинской реформы, пишет РБК.

Соответствующее предложение выдвинул комитет Государственной думы по охране здоровья.

Рассматриваемый законопроект предполагает, что после окончания вуза и первичной аккредитации специалист должен будет отработать три года с наставником. Таким образом, через пять лет он сможет пройти периодическую аккредитацию и подтвердить право на работу.

До этого сообщалось, что Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники (ВНИИИМТ) Росздравнадзора и некоммерческая организация «Амедэкс» обменяются информацией в сфере контроля за оборотом медицинских изделий и препаратов. Основные направления соглашения включают информационное, организационное, экспертное и аналитическое взаимодействие.

Ранее депутат предложил наказывать россиян за злоупотребление медицинской помощью.