В России усилят меры по борьбе с контрафактом на рынке красоты и здоровья

Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники (ВНИИИМТ) Росздравнадзора и некоммерческая организация «Амедэкс» обменяются информацией в сфере контроля за оборотом медицинских изделий и препаратов, сообщает ТАСС.

Основные направления соглашения включают информационное, организационное, экспертное и аналитическое взаимодействие.

Председатель ассоциации «Амедэкс» Ольга Златопольская подчеркнула, что российские женщины самые красивые и больше всего заботятся о поддержании и сохранении красоты и молодости, поэтому в этой сфере много злоупотреблений.

«Очень хочется обезопасить женщин. Мы приглашаем к сотрудничеству всю нашу отрасль, наших коллег, поставщиков официального медицинского оборудования и препаратов для того, чтобы консолидировать наши базы и предоставить более полную информацию рынку и потребителям, где можно безопасно получить услугу. И мне кажется, что это достаточно инновационная инициатива», — заявила она

Генеральный директор ВНИИИМТ Росздравнадзора Игорь Иванов подчеркнул, что в России разрешено обращение только зарегистрированных медицинских изделий. По его словам, при оказании медицинской помощи нельзя допускать использование незарегистрированных медицинских изделий

«Сегодня на территории России зарегистрировано практически 40 тыс. различных медицинских изделий, в том числе для эстетической медицины, для пластической хирургии. Тем выше требования по качеству безопасности, которые сегодня предъявляются к таким медицинским изделиям», — отметил он.

Сопредседатель ассоциации «Амедэкс» Ольга Грищенко добавила, что объединение усилий необходимо для решения проблем как бизнеса, так и государства.

«Крайне важен допуск к процедуре, к лучшим медицинским изделиям, к препаратам инъекционным. Поэтому это спрос, продиктованный уже не только бизнесом и не только пациентами и клиентами, а спрос уже всеобщего рынка», — отметила она.