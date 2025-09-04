На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат предложил наказывать россиян за злоупотребление медицинской помощью

Депутат Крупник предложил наказывать пациентов за злоупотребление медпомощью
true
true
true
close
Tualek Photography/Shutterstock/FOTODOM

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил наказывать пациентов за злоупотребление медицинской помощью и препятствование работе медиков. Об этом пишет RT со ссылкой на копию обращения, которое депутат отправил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Врачи и фельдшеры отмечают тенденцию, что некоторые граждане воспринимают вызов скорой помощи как особое право, при котором они могут вмешиваться в работу врачей и оказывать сопротивление вплоть до оскорблений или рукоприкладства, заявил Крупник.

По его словам, аналогичные случаи фиксируются в больницах и поликлиниках.

«Такие пациенты требуют особых условий, врачей определенных религиозных взглядов, отказываются от соблюдения лечебного режима и подрывают внутреннюю дисциплину и порядок», — сказал депутат.

Он считает, что это подрывает усилия государства в деле улучшения медицины. В связи с этим депутат просит министра оценить целесообразность и своевременность внедрения «адекватной административной ответственности пациентов за злоупотребление медицинской помощью и препятствование работе медицинских сотрудников при исполнении».

Кроме того, его инициатива предполагает введение компенсации за оказанную медпомощь.

Ранее в Госдуме посчитали излишней идею запретить врачам писать рецепты от руки.

