Депутат предложил наказывать россиян за злоупотребление медицинской помощью

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил наказывать пациентов за злоупотребление медицинской помощью и препятствование работе медиков. Об этом пишет RT со ссылкой на копию обращения, которое депутат отправил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Врачи и фельдшеры отмечают тенденцию, что некоторые граждане воспринимают вызов скорой помощи как особое право, при котором они могут вмешиваться в работу врачей и оказывать сопротивление вплоть до оскорблений или рукоприкладства, заявил Крупник.

По его словам, аналогичные случаи фиксируются в больницах и поликлиниках.

«Такие пациенты требуют особых условий, врачей определенных религиозных взглядов, отказываются от соблюдения лечебного режима и подрывают внутреннюю дисциплину и порядок», — сказал депутат.

Он считает, что это подрывает усилия государства в деле улучшения медицины. В связи с этим депутат просит министра оценить целесообразность и своевременность внедрения «адекватной административной ответственности пациентов за злоупотребление медицинской помощью и препятствование работе медицинских сотрудников при исполнении».

Кроме того, его инициатива предполагает введение компенсации за оказанную медпомощь.

Ранее в Госдуме посчитали излишней идею запретить врачам писать рецепты от руки.