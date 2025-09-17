На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красногорске лоси забежали в ангар скорой помощи

В подмосковном Красногорске лоси вышли на улицы города. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый Московский».
Telegram-канал Первый Московский

В подмосковном Красногорске лоси вышли на улицы города. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый Московский».

17 сентября животных видели в ангаре скорой помощи, днем ранее — возле бизнес-центра «Кубик» и Дома правительства Московской области.

Согласно сообщению Комитета лесного хозяйства Московской области, которое приводит Telegram-канал «Красногорск онлайн», сейчас животных отлавливают для возвращения в естественную среду. Судя по приложенным к публикации кадрам, лоси убежали на пустырь за городом. Их количество не уточняется.

10 сентября на востоке Москвы к станции метро «Первомайская» вышел молодой самец лося. Специалисты оттеснили животное в огороженный двор и перекрыли ворота оттуда. Ветеринар зоопарка погрузил лося в сон, после проверки здоровья самца выпустили в национальном парке «Лосиный остров».

В Московском зоопарке заявили, что появление лосей в жилых зонах и у дорог становится нормой. Этот самец мог выйти к людям из Измайловского парка. Появление лосей возможно в любое время года.

Ранее Захарова сравнила Зеленского с лосем.

