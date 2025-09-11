На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
К спешащим к метро москвичам вышел лось

Вышедшего к людям лося на востоке Москвы выпустили в парке «Лосиный остров»
Кадр видео: Telegram-канал «Московский зоопарк»

На востоке Москвы к станции метро «Первомайская» накануне утром вышел молодой самец лося. Об этом сообщает в Telegram-канале Московский зоопарк.

В посте уточняется, что специалисты оттеснили животное в огороженный двор и перекрыли ворота оттуда. Ветеринар зоопарка погрузил лося в сон, после проверки здоровья самца выпустили в национальном парке «Лосиный остров».

В зоопарке отметили, что появление лосей в жилых зонах и у дорог становится нормой. Этот самец мог выйти к людям из Измайловского парка. Появление лосей возможно в любое время года.

«Осенью у животных проходит период гона, зимой они могут искать дополнительную пищу, весной — перемещаются в связи с появлением потомства, а летом — ищут новые кормовые базы», — пояснили в зоопарке и добавили, что к таким животным нельзя приближаться, чтобы покормить, потрогать или сфотографироваться.

В конце августа в столице лоси вышли на проезжую часть шоссе Энтузиастов. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. В ролике два лося стоят на проезжей части, после чего медленно уходят на газон.

Ранее львы съели смотрителя зоопарка.

