Появились подробности о пожаре в общежитии в Иваново

В городе Иваново произошло возгорание кровли в многоквартирном доме. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Горит кровля трехэтажного дома на 500 квадратах. Из здания эвакуированы 45 жильцов. Предварительно, никто не пострадал. В ликвидации задействованы 50 сотрудников и 16 единиц техники», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что для жителей дома развернули пункт временного размещения (ПВР). Он расположился в гостинице. В настоящее время на месте происшествия работают психологи ведомства, отметили в министерстве.

О пожаре в Иваново несколькими часами ранее сообщил Telegram-канал «Иваново. Происшествия». По словам местных жителей, горит общежитие на улице Сакко, 41. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть клубы белого дыма, которые исходят от горящего здания. Очевидцы сообщили, что дым виден из разных частей города. Причины случившегося не уточнялись.

