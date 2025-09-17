На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минюст признал нежелательным немецкий фонд помощи антивоенным священникам

Минюст включил в перечень нежелательных организаций немецкий фонд «Мир всем»
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Немецкий фонд помощи антивоенным священникам «Мир всем» включили в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства юстиции РФ.

«Friede Allen e.V. («Мир всем»), Германия», — указано в списке.

Отмечается, что Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной 15 августа.

Незадолго до этого глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к прокурору Московской области Сергею Забатурину с соответствующим запросом.

По ее словам, хотя заявленные цели организации — финансовая помощь, информационная поддержка и консультирование по вопросам поиска жилья священнослужителей и членов их семей, в действительности фонд распространяет западные нарративы, публикует фейки о Вооруженных силах РФ, а также дискредитирует Русскую православную церковь.

Ранее в Генпрокуратуре обвинили нежелательные организации в попытках сорвать выборы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами