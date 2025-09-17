Минюст признал нежелательным немецкий фонд помощи антивоенным священникам

Немецкий фонд помощи антивоенным священникам «Мир всем» включили в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства юстиции РФ.

«Friede Allen e.V. («Мир всем»), Германия», — указано в списке.

Отмечается, что Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной 15 августа.

Незадолго до этого глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к прокурору Московской области Сергею Забатурину с соответствующим запросом.

По ее словам, хотя заявленные цели организации — финансовая помощь, информационная поддержка и консультирование по вопросам поиска жилья священнослужителей и членов их семей, в действительности фонд распространяет западные нарративы, публикует фейки о Вооруженных силах РФ, а также дискредитирует Русскую православную церковь.

Ранее в Генпрокуратуре обвинили нежелательные организации в попытках сорвать выборы.