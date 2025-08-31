На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн показал скульптуру бронзового Колобка с курскими корнями

Хинштейн сообщил, что бронзовая скульптура Колобка готова к отправке в Курск
true
true
true
close
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

В мастерской Российской академии художеств изготовили бронзовую скульптуру Колобка для Курска. Фото опубликовал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он рассказал, что Колобка создали президент академии Василий Церетели и художник Евгений Тетерин. Скульптура станет центральной фигурой детского Парка пионеров, который сейчас приводят в порядок за внебюджетные деньги.

«Колобок имеет полное право считаться одним из символов нашего края, ведь у него курские корни», — заявил чиновник.

Он пояснил, что в 1844 году курская писательница Екатерина Авдеева опубликовала книгу «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановной Черепьевою». Там в том числе была и сказка про Колобка.

8 мая в Усть-Алданском улусе торжественно открыли памятник организатору физкультурно-спортивного движения в Якутии Николаю Тарскому. Позднее в СМИ появились высказывания его родственников, которых не устроил внешний вид монумента. Местный скульптор из села Борогонцы Геннадий Оллонов заявил, что ему неприятно слышать критику от родных Тарского. «Газете.Ru» он сообщил, что лично ему никто не высказал замечаний, а фотографии, которые возмущенные родственники видели в сети, «смонтированы недоброжелателями».

Ранее автор «Большой матери» объяснил истинный смысл скульптуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами