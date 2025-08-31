Хинштейн показал скульптуру бронзового Колобка с курскими корнями

Хинштейн сообщил, что бронзовая скульптура Колобка готова к отправке в Курск

В мастерской Российской академии художеств изготовили бронзовую скульптуру Колобка для Курска. Фото опубликовал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он рассказал, что Колобка создали президент академии Василий Церетели и художник Евгений Тетерин. Скульптура станет центральной фигурой детского Парка пионеров, который сейчас приводят в порядок за внебюджетные деньги.

«Колобок имеет полное право считаться одним из символов нашего края, ведь у него курские корни», — заявил чиновник.

Он пояснил, что в 1844 году курская писательница Екатерина Авдеева опубликовала книгу «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановной Черепьевою». Там в том числе была и сказка про Колобка.

8 мая в Усть-Алданском улусе торжественно открыли памятник организатору физкультурно-спортивного движения в Якутии Николаю Тарскому. Позднее в СМИ появились высказывания его родственников, которых не устроил внешний вид монумента. Местный скульптор из села Борогонцы Геннадий Оллонов заявил, что ему неприятно слышать критику от родных Тарского. «Газете.Ru» он сообщил, что лично ему никто не высказал замечаний, а фотографии, которые возмущенные родственники видели в сети, «смонтированы недоброжелателями».

Ранее автор «Большой матери» объяснил истинный смысл скульптуры.