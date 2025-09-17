В Челябинске грабители избили мужчину битой и забрали у него 3 млн рублей

В Челябинске компанию мужчин с битой задержали за нападение на человека

В Челябинске компанию мужчин подозревают в похищении денег у местного жителя. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Аральской улице. Как рассказал сам пострадавший, он зашел в дом с тремя миллионами рублей. В какой-то момент в подъезде на него напали неизвестные, избили битой, похитили деньги.

После обращения сотрудники правоохранительных органов задержали компанию из четверых мужчин в возрасте от 29 до 35 лет. Известно, что все они уже привлекались к ответственности.

«Часть похищенных денежных средств задержанные потратили, часть изъята сотрудниками полиции при задержании», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Всех фигурантов заключили под стражу.

