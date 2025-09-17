На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Грабитель упал с третьего этажа в Петербурге с украденными шубой и телевизором

В Петербурге грабитель упал с третьего этажа с украденными шубой и телевизором
Gubin Yury/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 35-летний грабитель, пытаясь скрыться, упал с третьего этажа с украденными шубой и телевизором. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 15 сентября у дома №129к2 по проспекту Ветеранов. Местный житель незаконно проник через балкон в квартиру на третьем этаже, откуда похитил норковую шубу, телевизор, мобильный телефон и галоши. При попытке перелезть обратно с похищенным имуществом мужчина не удержался и сорвался с высоты.

Злоумышленник с различными телесными повреждениями в тяжелом состоянии был госпитализирован. При нем обнаружили похищенное имущество. Установлено, что ранее мужчина был неоднократно судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого грабитель с ножом пытался сбежать, но случайно прибежал в отдел полиции в Ленобласти. Преступника задержали прямо на крыльце здания.

Ранее вора, пойманного на краже в спортзале, заставили тренироваться в качестве наказания.

