На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали признаки поддельных цветочных онлайн-магазинов

В МВД назвали признаки поддельных онлайн-магазинов по продаже цветов
true
true
true
close
Цветочный магазин «Дари букет»

Мошенники в аккаунтах поддельных магазинов по продаже букетов используют чужие фото- и видеоматериалы реальных флористических студий. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Указанные адреса нередко принадлежат сторонним организациям, не имеющим отношения к продаже, отсутствует официальный сайт, возможность оплаты онлайн и публичные юридические данные», — рассказали в управлении.

В ведомстве добавили, что при покупке цветочных товаров чаще всего общение ведется только через мессенджеры. Также еще одной важной деталью, на которую стоит обратить внимание — отсутствие возможности оставить отзыв под публикацией товара.

Также при продаже через фейковые магазины перевод оплаты за товар требуется полностью или частично до подтверждения заказа, а цены на букеты явно занижены, уточнили в МВД.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о популярной схеме телефонных мошенников. Преступники рассылают поддельные документы и тревожные сообщения, после чего потерпевшие сами звонят аферистам по оставленному номеру и выполняют их команды.

По информации правоохранителей, россияне часто доверяют такого рода аферам и «решают на всякий случай проверить информацию». Когда гражданин связывается с мошенником, у того в распоряжении оказываются его личные данные. В результате злоумышленнику легче обмануть свою жертву.

Ранее россиянин избил продавщицу цветочного магазина ради букета и плюшевого медведя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами