Россиянам назвали признаки поддельных цветочных онлайн-магазинов

Мошенники в аккаунтах поддельных магазинов по продаже букетов используют чужие фото- и видеоматериалы реальных флористических студий. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Указанные адреса нередко принадлежат сторонним организациям, не имеющим отношения к продаже, отсутствует официальный сайт, возможность оплаты онлайн и публичные юридические данные», — рассказали в управлении.

В ведомстве добавили, что при покупке цветочных товаров чаще всего общение ведется только через мессенджеры. Также еще одной важной деталью, на которую стоит обратить внимание — отсутствие возможности оставить отзыв под публикацией товара.

Также при продаже через фейковые магазины перевод оплаты за товар требуется полностью или частично до подтверждения заказа, а цены на букеты явно занижены, уточнили в МВД.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о популярной схеме телефонных мошенников. Преступники рассылают поддельные документы и тревожные сообщения, после чего потерпевшие сами звонят аферистам по оставленному номеру и выполняют их команды.

По информации правоохранителей, россияне часто доверяют такого рода аферам и «решают на всякий случай проверить информацию». Когда гражданин связывается с мошенником, у того в распоряжении оказываются его личные данные. В результате злоумышленнику легче обмануть свою жертву.

Ранее россиянин избил продавщицу цветочного магазина ради букета и плюшевого медведя.