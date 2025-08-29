На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил продавщицу цветочного магазина ради букета и плюшевого медведя

В Волгограде мужчина избил продавщицу цветочного магазина ради букета и игрушки
true
true
true
close
ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 42-летний мужчина избил продавщицу цветочного магазина ради кражи букета и плюшевого медведя. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Центральном районе. Мужчина зашел в цветочный магазин, взял плюшевого медведя и букет, а затем направился к выходу без оплаты товаров. Когда продавец попыталась остановить его, злоумышленник нанес ей несколько ударов по голове и скрылся с похищенным.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по «горячим следам». Им оказался 42-летний ранее судимый житель Городищенского района, который сознался в содеянном. Он совершил это преступление в период отбывания наказания в виде принудительных работ за другой проступок. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ — грабеж.

Ранее девочка разбила витрину и пробралась в российский пивной магазин, чтобы поесть сладостей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами