Россиянин избил продавщицу цветочного магазина ради букета и плюшевого медведя

В Волгограде 42-летний мужчина избил продавщицу цветочного магазина ради кражи букета и плюшевого медведя. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Центральном районе. Мужчина зашел в цветочный магазин, взял плюшевого медведя и букет, а затем направился к выходу без оплаты товаров. Когда продавец попыталась остановить его, злоумышленник нанес ей несколько ударов по голове и скрылся с похищенным.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по «горячим следам». Им оказался 42-летний ранее судимый житель Городищенского района, который сознался в содеянном. Он совершил это преступление в период отбывания наказания в виде принудительных работ за другой проступок. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ — грабеж.

