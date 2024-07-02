В Госдуме призвали ужесточить требования программы репатриации

В Государственной думе захотели ужесточить требования программы репатриации и разработали законопроект, согласно которому к категории проживающих за рубежом соотечественников будут относиться только представители народов, которые исторически проживали на территории России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющийся в распоряжении агентства документ.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что документ решили разработать для прекращения практики, по которой репатриантами могут становиться более половины уроженцев Казахстана и Таджикистана.

«Подавляющее (в зависимости от периодов от 50% и до 70% и более) число заявлений поступает от граждан Таджикистана, Казахстана и Армении, которые, как правило, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории РФ», — утверждается в документе.

Авторы документа подчеркивают, что многие из жителей государств, чьи граждане пытаются стать гражданами РФ по программе репатриации, уже не разделяют российских культурных ценностей и не говорят на русском языке.

До этого сообщалось, что в Новосибирске несколько россиян задержали за организацию канала незаконной миграции из ближнего зарубежья.

Ранее в Госдуму внесли проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов.