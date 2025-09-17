В Минсельхозе РФ похвалили «космические» сельские школы

Некоторые «космические» сельские школы превосходят московские. Такое мнение выразила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает РИА Новости.
«Ну вот я не видела таких школ в Москве. Там просто космические школы есть в районных центрах или вообще в опорных населенных пунктах», — восхитилась Лут на сессии «Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит» Всероссийской недели охраны труда.
По ее словам, актовые залы в домах культуры и школах на сельских территориях по качеству лучше, чем в московских школах.
До этого пресс-служба «Газпрома» сообщила, что в России к 1 сентября были подключены к сетевому природному газу более 60 школ во всех федеральных округах страны.
Также открыты новые школы в микрорайоне на территории бывшего аэропорта в Брянске, Кабардино-Балкарской республике и станице Тбилисская Краснодарского края.
Ранее психолог объяснила, как замотивировать школьников выполнять домашние задания.