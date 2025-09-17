На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минсельхозе РФ похвалили «космические» сельские школы

Глава Минсельхоза РФ Лут: «космические» сельские школы лучше, чем в Москве
true
true
true
close
Антон Вергун/ТАСС

Некоторые «космические» сельские школы превосходят московские. Такое мнение выразила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает РИА Новости.

«Ну вот я не видела таких школ в Москве. Там просто космические школы есть в районных центрах или вообще в опорных населенных пунктах», — восхитилась Лут на сессии «Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит» Всероссийской недели охраны труда.

По ее словам, актовые залы в домах культуры и школах на сельских территориях по качеству лучше, чем в московских школах.

До этого пресс-служба «Газпрома» сообщила, что в России к 1 сентября были подключены к сетевому природному газу более 60 школ во всех федеральных округах страны.

Также открыты новые школы в микрорайоне на территории бывшего аэропорта в Брянске, Кабардино-Балкарской республике и станице Тбилисская Краснодарского края.

Ранее психолог объяснила, как замотивировать школьников выполнять домашние задания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами