В Минсельхозе РФ похвалили «космические» сельские школы

Глава Минсельхоза РФ Лут: «космические» сельские школы лучше, чем в Москве

Некоторые «космические» сельские школы превосходят московские. Такое мнение выразила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает РИА Новости.

«Ну вот я не видела таких школ в Москве. Там просто космические школы есть в районных центрах или вообще в опорных населенных пунктах», — восхитилась Лут на сессии «Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит» Всероссийской недели охраны труда.

По ее словам, актовые залы в домах культуры и школах на сельских территориях по качеству лучше, чем в московских школах.

До этого пресс-служба «Газпрома» сообщила, что в России к 1 сентября были подключены к сетевому природному газу более 60 школ во всех федеральных округах страны.

Также открыты новые школы в микрорайоне на территории бывшего аэропорта в Брянске, Кабардино-Балкарской республике и станице Тбилисская Краснодарского края.

