Школьница провалилась в выгребную яму уличного туалета и сама вызвала спасателей

В Узбекистане спасли школьницу, провалившуюся в яму уличного туалета
В Джизакской области Узбекистана девочка самостоятельно вызвала спасателей, после того как провалилась в выгребную яму уличного туалета. Об этом сообщает Liter.kz.

Инцидент произошел во дворе частного дома в поселке Юлдошбой Бахмальского района. Школьница находилась во дворе частного дома, когда неожиданно провалилась в яму уличного туалета. По счастливой случайности у девочки при себе оказался мобильный телефон.

Она самостоятельно позвонила в службу спасения МЧС и дождалась прибытия специалистов. Спасатели помогли ребенку выбраться из выгребной ямы. По данным медиков, девочка не получила серьезных травм.

До этого в Бурятии ребенок пришел в гости к родственникам и провалился в выгребную яму. Инцидент произошел 13 августа в поселке Поселье. Трехлетний мальчик пришел в гости к родственникам и играл во дворе частного дома. Во время игры дети открыли деревянную крышку выгребной ямы с жидкими отходами, в какой-то момент ребенок упал в нее и начал тонуть. Мальчика спасли взрослые, он был без сознания. Пострадавшего госпитализировали, трое суток медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новосибирске четырехлетняя девочка захлебнулась в выгребной яме.

