В Грузии арестовали мошенника, о котором Netflix снял фильм

Суд в Грузии на 3 месяца арестовал мошенника, о котором Netflix снял фильм

Батумский городской суд на три месяца для дальнейшей экстрадиции арестовал афериста из Израиля Саймона Леваева, о котором Netflix снял документальный фильм «Аферист из Tinder». Об этом сообщает местный портал «Батумелеби».

Уточняется, что трехмесячный арест для Леваева, чье настоящее имя — Шимон Хают, постановила судья Нино Сахелашвили.

15 сентября стало известно о задержании Леваева в аэропорту Батуми. Мошенник находился в международном розыске.

В 2022 году американский стриминговый сервис Netflix выпустил документальный фильм «Аферист из Tinder». В нем приводятся рассказы женщин, которые стали жертвами Леваева. Мужчина выдавал себя за состоятельного человека и, войдя в доверие, начинал угрожать женщинам. В 2019 году он был задержан в Греции с фальшивым паспортом и экстрадирован в Израиль.

До этого брачному аферисту Надиру Абулову заочно вынесли приговор по десяти эпизодам мошенничества. Следствие установило, что Абулов выстроил мошенническую схему, с помощью которой похищал крупные суммы у женщин.

Ранее другой брачный аферист выманил у двух москвичек более 11 млн рублей и получил срок.