Россиянам рассказали о пользе зеленого чая

Зеленый чай полезно включать в свой рацион, потому что он способствует улучшению когнитивных функций, концентрации и настроения. Об этом RuNews24.ru рассказала нутрициолог Галина Леонова.

По ее словам, мощный антиоксидант галлат эпигаллокатехина (EGCG) в его составе помогает бороться с окислительным стрессом, который повреждает клетки и способствует развитию многих хронических заболеваний. Кофеин и L-теанин дают эффект бодрствования без повышения тревожности.

Кроме того, этот чай может защитить мозг от болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также снижает риск развития некоторых видов рака. Эксперт добавила, что напиток важен и для поддержания обмена веществ.

«Чтобы получить максимальную пользу, важно не надеяться только на зеленый чай, а соблюдать комплексный подход к здоровью: правильное питание, активность и регулярные медицинские обследования», — пояснила Леонова.

Ученые из университетов Бен-Гуриона, Гарварда и Лейпцига до этого выяснили, что особая версия средиземноморской диеты, дополненная зеленым чаем, помогает замедлить процессы старения мозга.

