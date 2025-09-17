На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о пользе зеленого чая

Нутрициолог Леонова: зеленый чай улучшает настроение
true
true
true
close
Freepik.com

Зеленый чай полезно включать в свой рацион, потому что он способствует улучшению когнитивных функций, концентрации и настроения. Об этом RuNews24.ru рассказала нутрициолог Галина Леонова.

По ее словам, мощный антиоксидант галлат эпигаллокатехина (EGCG) в его составе помогает бороться с окислительным стрессом, который повреждает клетки и способствует развитию многих хронических заболеваний. Кофеин и L-теанин дают эффект бодрствования без повышения тревожности.

Кроме того, этот чай может защитить мозг от болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также снижает риск развития некоторых видов рака. Эксперт добавила, что напиток важен и для поддержания обмена веществ.

«Чтобы получить максимальную пользу, важно не надеяться только на зеленый чай, а соблюдать комплексный подход к здоровью: правильное питание, активность и регулярные медицинские обследования», — пояснила Леонова.

Ученые из университетов Бен-Гуриона, Гарварда и Лейпцига до этого выяснили, что особая версия средиземноморской диеты, дополненная зеленым чаем, помогает замедлить процессы старения мозга.

Ранее врач раскрыл способы разогнать метаболизм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами