Названа лучшая диета для замедления старения мозга

Clinical Nutrition: жирная рыба и зеленый чай замедляют старение мозга
Shutterstock

Ученые из университетов Бен-Гуриона, Гарварда и Лейпцига выяснили, что особая версия средиземноморской диеты, дополненная зеленым чаем, помогает замедлить процессы старения мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Nutrition.

В эксперименте продолжительностью 18 месяцев приняли участие около 300 человек. Они придерживались одной из трех схем питания: стандартного здорового питания, классической средиземноморской или ее «зеленой» вариации.

Средиземноморская диета основана на традиционных пищевых привычках жителей прибрежных регионов Греции, Италии, Испании и других стран Средиземноморья. Она предполагает потребление большого количества овощей, фруктов, рыбы, морепродуктов, орехов.

«Зеленый» тип в рамках исследования ученые дополнили зеленым чаем и растением манкай. Эта овощная культура принадлежит к семейству водных растений, внешне она схожа с со свободно плавающим на поверхности воды четырехлистным клевером.

Анализ крови показал, что у участников из третьей группы снизился уровень белков, связанных с ускоренным старением мозга. Исследователи объясняют этот эффект противовоспалительными соединениями, содержащимися в зеленом чае и манкае. По их мнению, такие продукты могут дополнять пищу с полезными жирами, такую как орехи, оливковое масло. Последние поддерживают когнитивные функции, помогая создавать оболочки нейронов и защищая клетки от окисления.

