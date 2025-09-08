Врач раскрыл способы разогнать метаболизм

Кофе, зеленый чай, физические упражнения, дыхательные техники и плавание под водой являются доступными и безопасными способами разогнать метаболизм самостоятельно. Об этом Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.

По его словам, степень эффекта в случае с физической активностью будет зависеть от интенсивности нагрузки. Кроме того, ускорить обмен веществ могут новые впечатления, прогулки в незнакомых местах и эмоции — испуг или смех. При этом Харлов предупредил, что экстремальные ограничения в питании или попытки использовать препараты без контроля могут привести к стрессу. Он, в свою очередь, грозит замедлением метаболизма и заболеваниями.

«Метаболизм самостоятельно поддерживается только при активной, насыщенной и разнообразной жизни — с физической активностью, новыми впечатлениями и эмоциональным вовлечением. Если человек пытается его разогнать из-за скуки или апатии, это сигнал, что в его жизни недостаточно ярких эмоций», — подчеркнул врач.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что завтрак – это важный прием пищи, который помогает организму запустить метаболизм и активизировать работу всех внутренних систем. Если не поддерживать скорость обмена веществ утренним приемом пищи, то она начнет замедляться уже к полудню, что неизбежно приведет в конечном итоге к набору лишнего веса.

