Инцидент с российскими школьницами, засунувшими девочке в рот ершик, проверит полиция

В Приморье инцидент со школьницами, которых обвинили в засовывании девочке в рот туалетного ершика, проверит полиция. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инспекторы ПДН установили личности причастных к произошедшему и их законных представителей. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются, сотрудники правоохранительных органов опрашивают очевидцев, педагогов и персонал образовательного учреждения.

Инцидент произошел в школе города Спасска-Дальнего во время перемены. Предварительно, три ученицы девятого класса силой затащили восьмилетнюю девочку из второго класса в туалет, где сдавили ей горло, не давая позвать на помощь. Агрессорши взяли туалетный ершик и стали водить им по лицу ребенка, засовывая его в рот. Унижения прекратились только после того, как подруги пострадавшей позвали взрослых.

Ранее российские школьницы избили и поставили одноклассницу на колени, заставив извиняться.