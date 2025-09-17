На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Расследовано дело против экс-сотрудников Росгвардии о превышении полномочий

СК сообщил о расследовании дела сотрудников Росгвардии о превышении полномочий
Максим Блинов/РИА Новости

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Росгвардии, которые подозреваются в превышении полномочий при реализации нацпроекта с ущербом в 350 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Подозреваемыми по делу проходят бывший руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Михаил Варенцов и бывший начальник главного центра информационных технологий войск национальной гвардии по инженерно-техническому обеспечению Николай Чепкасов.

Их обвиняют в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

По данным следствия, в 2019–2020 годах госзаказчик заключил с ФГБУ «Научно-исследовательский институт «Восход» три контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Варенцов и Чепкасов должны были контролировать выполнение контрактов.

Однако в 2021–2023 годах они организовали приемку и оплату ПО, не соответствующего требованиям госконтрактов, тем сам условия контрактов были нарушены, а Росгвардии понесла ущерб в размере более 350 млн рублей.

В августе военный суд в Москве приговорил генерал-майора Анвара Галимуллина к 2,5 годам колонии условно за растрату и служебный подлог.

Ранее в Ингушетии задержали чиновницу Минобрнауки по подозрению в хищении.

