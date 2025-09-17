Установивший самозапрет на кредиты россиянин снял блокировку и отдал 6,5 млн мошенникам

Россиянин отдал деньги мошенникам, которые с помощью фальшивых документов, угроз и психологического давления заставили его снять самозапрет на кредиты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сначала злоумышленник позвонил 48-летнему жителю Починок и представился сотрудником ЖКХ. Он заявил, что нужно «проверить водяной счетчик», и попросил назвать код из СМС. После этого мужчину стали атаковать звонками «сотрудники Госуслуг», они сообщили ему о якобы оформленных на его имя кредитах и переводах денег за границу.

Далее в разговор включились «сотрудники Следственного комитета и Росфинмониторинга», они пригрозили россиянину уголовным преследованием, а чтобы убедить мужчину в реальности обвинений, прислали поддельные документы о финансировании «недружественной организации».

Несмотря на то, что у пострадавшего был установлен самозапрет на кредиты, под давлением аферистов он отключил блокировку, взял у банка 4 млн рублей, а еще 2,5 млн снял со своих счетов и перевел все деньги на на «безопасные счета».

Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает преступников.

Ранее в Карелии мошенники выманили у пенсионерки 5,5 млн рублей, пообещав ей госнаграду.