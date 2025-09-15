На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Карелии мошенники, пообещав госнаграду, выманили у пенсионерки 5,5 млн рублей

Женщина из Костомукши поверила аферистам, которые пообещали ей государственную награду. Об этом сообщает управление МВД по Карелии.

Местной жительнице, недавно потерявшей сына, позвонили лже-сотрудники военного ведомства и заявили, что мужчине присвоили «Орден Мужества». Выплату за него она может получить, назвав свои данные.

Позже другой мошенник рассказал пенсионерке о возможном взломе ее аккаунта на «Госуслугах» и заявил, что она якобы проходит подозреваемой по делу о пособничестве в преступлении.

Неизвестные потребовали снять все деньги со счетов. Женщина отправилась в банк, и, через кассу получив 4,6 миллиона рублей, заверила работников, что не находится под давлением. Позже она отправила оставшиеся сбережения. Всего она отдала 5,5 миллионов.

Когда женщина стала сама звонить на номера аферистов, ей рассказали об оформленном на ее имя кредите и потребовали новый перевод.

«Костомукшанка стала искать помощи у знакомых, в итоге подруга убедила ее обратиться в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее эксперт назвал схемы, которые мошенники часто используют в отношении детей.

