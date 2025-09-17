На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тело первого погибшего обнаружено в озере в Забайкалье, где затонул вездеход

РИА: в озере в Забайкалье нашли тело первого погибшего из затонувшего вездехода
true
true
true

Водолазы обнаружили в озере Амудиса в Забайкальском крае тело первого погибшего геолога из затонувшего вездехода. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, тело обнаружено возле затонувшего вездехода во время обследования акватории озера. Он добавил, что остальные геологи, предположительно, находятся внутри машины.

16 сентября сообщалось, что гусеничный вездеход, на борту которого находились геологи, затонул в озере Амудиса. По предварительной информации, на борту находились восемь человек. Троим из них удалось самостоятельно выбраться из воды. Судьба еще пятерых геологов неизвестна. По данным журналистов, вездеход спускался с горы, когда у него отказали тормоза. В результате он на большой скорости скатился в озеро и затонул.

По факту случившегося прокуратура Забайкальского края организовала проверку. Специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению правил охраны труда в организации, которой принадлежит вездеход.

Ранее в Приморском крае автомобиль с водителем унесло в реку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами