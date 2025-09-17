Тело первого погибшего обнаружено в озере в Забайкалье, где затонул вездеход

РИА: в озере в Забайкалье нашли тело первого погибшего из затонувшего вездехода

Водолазы обнаружили в озере Амудиса в Забайкальском крае тело первого погибшего геолога из затонувшего вездехода. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, тело обнаружено возле затонувшего вездехода во время обследования акватории озера. Он добавил, что остальные геологи, предположительно, находятся внутри машины.

16 сентября сообщалось, что гусеничный вездеход, на борту которого находились геологи, затонул в озере Амудиса. По предварительной информации, на борту находились восемь человек. Троим из них удалось самостоятельно выбраться из воды. Судьба еще пятерых геологов неизвестна. По данным журналистов, вездеход спускался с горы, когда у него отказали тормоза. В результате он на большой скорости скатился в озеро и затонул.

По факту случившегося прокуратура Забайкальского края организовала проверку. Специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению правил охраны труда в организации, которой принадлежит вездеход.

