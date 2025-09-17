На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые назвали добавки, которые сделают кофе полезнее

Pravda.Ru: куркума и корица сделают кофе полезнее
Щепотка куркумы с молоком поможет усилить пользу кофе для здоровья. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных исследователей.

По их словам, в этой специи содержится куркумин, которые обладает противовоспалительными свойствами. Кроме того, она может уменьшить болевые ощущения, поддержать здоровья сердечно-сосудистой системы, помочь в контроле веса, а также улучшить эмоциональное состояние и наладить пищеварение.

«В качестве альтернативы куркуме можно использовать корицу. Эта специя на протяжении тысячелетий ценится за свои целебные свойства, поскольку богата антиоксидантами и другими полезными соединениями», — добавили в сообщении.

Врач-кардиолог Александр Мясников до этого говорил, что кофе может уменьшить частоту аритмий и нормализует кровяное давление. Он посоветовал пациентам с сахарным диабетом и больным сердцем, пить этот напиток, чтобы инфаркты были реже. Медик добавил, что кофе снимает внутреннее воспаление, а еще содержит более 1 тыс. биологически полезных веществ.

Ранее у кофе выявили важное преимущество в сравнении с энергетиками.

