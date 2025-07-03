Грабитель с ножом пытался сбежать, но случайно прибежал в отдел полиции в Ленобласти

В Ленобласти грабитель с ножом при попытке побега прибежал в полицию

В Ленобласти грабитель с ножом самостоятельно прибежал в отдел полиции, пытаясь скрыться. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел в городе Кудрово — неизвестный с ножом отобрал мобильный телефон у местного жителя. Когда на место преступления прибыли полицейские, они начали преследовать преступника. В какой-то момент злоумышленник перелез через забор и неожиданно оказался на территории отдела полиции.

Преступника задержали прямо на крыльце здания полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения.

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