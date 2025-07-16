В Бангладеш вора, пойманного на краже в спортзале, заставили тренироваться в качестве наказания, пишет Bangladesh Guardian.

Инцидент произошёл, когда владелец спортзала Абдулла Аль Мамун временно закрыл центр, чтобы посетить пятничную молитву. В это время неизвестный взломал замок и проник внутрь, похитив аккумуляторы, кабели и другое оборудование. После возвращения мужчина обнаружил пропажу и беспорядок в помещении. По записям с камер видеонаблюдения он опознал подозреваемого. Через несколько дней посетители фитнес-центра заметили грабителя на местном рынке и доставили его обратно в зал.

Владелец спортзала не присутствовал при задержании, но дал указание не применять насилие. Вместо этого посетители тренажёрного зала решили наказать вора спортивными упражнениями. Молодому человеку предложили выполнить комплекс упражнений в течение четырёх минут. Однако в какой-то момент вор неожиданно прыгнул с третьего этажа здания на металлическую крышу и скрылся. По словам Мамуна, задержанный признался, что употребляет наркотики и крадёт, чтобы поддерживать свою зависимость. Личность злоумышленника пока остаётся неустановленной.

Ранее в Индии голодный вор проник в отель, приготовил себе ужин и попался.