На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вора, пойманного на краже в спортзале, заставили тренироваться в качестве наказания

В Бангладеш грабителя заставили тренироваться в зале в качестве наказания
true
true
true
close
Bangladesh Guardian

В Бангладеш вора, пойманного на краже в спортзале, заставили тренироваться в качестве наказания, пишет Bangladesh Guardian.

Инцидент произошёл, когда владелец спортзала Абдулла Аль Мамун временно закрыл центр, чтобы посетить пятничную молитву. В это время неизвестный взломал замок и проник внутрь, похитив аккумуляторы, кабели и другое оборудование. После возвращения мужчина обнаружил пропажу и беспорядок в помещении. По записям с камер видеонаблюдения он опознал подозреваемого. Через несколько дней посетители фитнес-центра заметили грабителя на местном рынке и доставили его обратно в зал.

Владелец спортзала не присутствовал при задержании, но дал указание не применять насилие. Вместо этого посетители тренажёрного зала решили наказать вора спортивными упражнениями. Молодому человеку предложили выполнить комплекс упражнений в течение четырёх минут. Однако в какой-то момент вор неожиданно прыгнул с третьего этажа здания на металлическую крышу и скрылся. По словам Мамуна, задержанный признался, что употребляет наркотики и крадёт, чтобы поддерживать свою зависимость. Личность злоумышленника пока остаётся неустановленной.

Ранее в Индии голодный вор проник в отель, приготовил себе ужин и попался.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами