Люди в очках оскорбились из-за названий «Лупоглазик» и «Слепень» у салонов оптики

Россиян с плохим зрением возмутили названия некоторых салонов оптики, в которых они увидели уничижительное отношение к слабовидящим. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Поводом для возмущения стали такие названия салонов оптики, как «Слепая курица», «Очкарик», «Лупоглазик», «Слепень», «Крот» и «Жабкины глазки». Россияне жалуются, что им приходится платить по 30–50 тысяч рублей за новые очки для дальнозоркости или близорукости, а затем ехать домой с пакетом с надписью «Очкарик» или «Крот».

До этого жители города Бийска в Алтайском крае возмутились из-за появления магазина разливного пива под названием «ПиVонер» с фигурами пионеров на витрине. Местные жители выразили негодование из-за того, что алкомаркет использовал в качестве рекламы пива детскую пионерскую атрибутику, а также открылся около детской площадки.

Управляющий магазина в беседе с «Газете.Ru» рассказал, что это алкомаркет и мини-музей пионерии, а буква «V» в названии, по его мнению, «выглядит патриотично». Он отметил, что возмущенных немного, а местные жители в основном положительно оценивают задумку.

Ранее рекламная вывеска на магазине с изображением ребенка превратилась в «плакат ужасов».