На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Люди в очках оскорбились из-за названий «Лупоглазик» и «Слепень» у салонов оптики

SHOT: россиян возмутили названия салонов оптики «Лупоглазик» и «Слепень»
close
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Россиян с плохим зрением возмутили названия некоторых салонов оптики, в которых они увидели уничижительное отношение к слабовидящим. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Поводом для возмущения стали такие названия салонов оптики, как «Слепая курица», «Очкарик», «Лупоглазик», «Слепень», «Крот» и «Жабкины глазки». Россияне жалуются, что им приходится платить по 30–50 тысяч рублей за новые очки для дальнозоркости или близорукости, а затем ехать домой с пакетом с надписью «Очкарик» или «Крот».

До этого жители города Бийска в Алтайском крае возмутились из-за появления магазина разливного пива под названием «ПиVонер» с фигурами пионеров на витрине. Местные жители выразили негодование из-за того, что алкомаркет использовал в качестве рекламы пива детскую пионерскую атрибутику, а также открылся около детской площадки.

Управляющий магазина в беседе с «Газете.Ru» рассказал, что это алкомаркет и мини-музей пионерии, а буква «V» в названии, по его мнению, «выглядит патриотично». Он отметил, что возмущенных немного, а местные жители в основном положительно оценивают задумку.

Ранее рекламная вывеска на магазине с изображением ребенка превратилась в «плакат ужасов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами