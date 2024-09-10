«Дань уважения»: в алкомаркете «ПиVонер» объяснили суть своего названия

Жители города Бийска возмутились появлением магазина разливного пива под названием «ПиVонер» около детской площадки — с фигурами пионеров на витрине. Управляющий алкомаркета Федор заявил «Газете.Ru», что это магазин и мини-музей, а буква «V» в названии «выглядит патриотично».

«Мы преподносим это как мини-музей пионерии. Многие люди приходят и говорят: «о, классно сделали, очень нравится, молодцы, восстановили скульптуры». [Еще есть] барабан, значки. Патриотично [буква «V» в названии], это еще у нас факел. Решили, кто как будет смотреть: кому факел, кому это буква «V» как патриотизм. На одного недовольного было 20 довольных в основном. Бабушка заходила, жаловалась. Я ей объяснил, что мы никак не совмещаем эти понятия. У нас все красиво, аккуратно, не вульгарно. Все стоит на полочке, подсвечена красиво атрибутика. Пионеры также у нас стоят на подушечках как драгоценности. Мы специально так сделали, потому что восстанавливали их. Мы это преподносим как дань уважения», — сказал он.

Федор отметил, что возмущенных немного, а местные жители положительно оценивают задумку.

«Приходили люди, которые увидели в соцсети жалобу на то, что возле парка магазин разливного пива. А в двух шагах магазин «Пятерочка» с водкой стоит, еще в двух шагах «Магнит» тоже с водкой. Это никак законом не ограничено. Может, попросят [переименовать магазин], посмотрим, пока не настолько много возмущений. В постах в соцсетях 95% комментариев, наоборот, в положительную сторону», — пояснил он.

До этого в Telegram-канале «Бийск 22» со ссылкой на читательницу опубликовал фотографии вывески магазина «ПиVонер». Автор публикации задался вопросом, кто позволил открыть алкомаркет около детской площадки и использовать в качестве рекламы пива детскую пионерскую атрибутику. Местную жительницу возмутило и название.

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