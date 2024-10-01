Рекламная вывеска на магазине с изображением ребенка превратилась в «плакат ужасов»

Рекламная вывеска на магазине в Японии с изображением ребенка превратилась в «плакат ужасов», пишет Mothership. Это произошло из-за сильной жары, от которой чернила начали таять.

Вывеска, расположенная на крыше магазина в префектуре Сига, начала привлекать внимание людей после того, как чернила, использовавшиеся для изображения ребенка, начали плавиться под воздействием высоких температур.

Теперь вместо привычного детского лица на рекламном щите образовалось «зловещее пятно», которое стало объектом внимания прохожих и пользователей соцсетей. По словам владельца магазина Масанао Итайи, вывеска была установлена почти десять лет назад.

Мужчина признался, что сначала ему показалось это довольно жутким, но затем он решил оставить вывеску без изменений на некоторое время, чтобы люди могли насладиться этим необычным зрелищем.

«Я подумал, что оставлю все как есть на какое-то время», — рассказал он.

Кроме того, по словам Масанао, такая реклама привлекает новых клиентов.

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