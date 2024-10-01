Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рекламная вывеска на магазине с изображением ребенка превратилась в «плакат ужасов»

Mothership: в Японии билборд с ребенком превратился в «плакат ужасов» из-за жары

close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рекламная вывеска на магазине в Японии с изображением ребенка превратилась в «плакат ужасов», пишет Mothership. Это произошло из-за сильной жары, от которой чернила начали таять.

Вывеска, расположенная на крыше магазина в префектуре Сига, начала привлекать внимание людей после того, как чернила, использовавшиеся для изображения ребенка, начали плавиться под воздействием высоких температур.

Теперь вместо привычного детского лица на рекламном щите образовалось «зловещее пятно», которое стало объектом внимания прохожих и пользователей соцсетей. По словам владельца магазина Масанао Итайи, вывеска была установлена почти десять лет назад.

Мужчина признался, что сначала ему показалось это довольно жутким, но затем он решил оставить вывеску без изменений на некоторое время, чтобы люди могли насладиться этим необычным зрелищем.

«Я подумал, что оставлю все как есть на какое-то время», — рассказал он.

Кроме того, по словам Масанао, такая реклама привлекает новых клиентов.

Ранее британец арендовал рекламный билборд, чтобы найти себе девушку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами