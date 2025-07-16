В Госдуме предложили ввести лицензии для владельцев собак опасных пород

Депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») предложил ввести обязательное лицензирование для владельцев собак потенциально опасных пород. С соответствующей инициативой он обратился к министру природных ресурсов Александру Козлову, сообщает РИА Новости.

Проект предусматривает два ключевых требования: справка от психиатра о способности контролировать животное и сдача экзамена по безопасности, дрессировке и правилам выгула.

«Это направлено не против владельцев, а за безопасность общества. Важно, чтобы человек был готов нести ответственность», — пояснил Хамитов.

В Краснодарском крае 22 июня вступил в силу запрет на посещение общественных мест с собаками. Запрет будет распространяться на посещение магазинов, ресторанов, школ, медицинских учреждений, организаций культуры и так далее. В связи с ограничениями владельцы питомцев могут оставить животных дома или в специально отведенных местах.

Ранее в России призвали ввести проверки для желающих завести крупную собаку.