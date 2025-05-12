Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области выявили случаи мошенничества с автомобилями ради компенсаций

Гладков сообщил о случаях мошенничества в Белгородской области ради компенсаций
close
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области фиксируют случаи мошенничества с автомобилями ради получения денежных компенсаций. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе совещания, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте».

«Сам слышал разговоры родственников: «Наши населенные пункты обстреливаются, давайте машину из гаража выкатим. Может, обстреляют, хотя бы деньги получим», — отметил он.

Также губернатор рассказал о случае, когда жители пытались выдать найденный беспилотник за доказательство обстрела их автомобиля. Он предупредил, что за подобные мошеннические действия предусмотрена уголовная ответственность.

Гладков призвал убирать личный транспорт в гаражи и добавил, что власти намерены помогать жителям, оказавшимся в сложной ситуации, но будут пресекать попытки незаконного обогащения.

В конце прошлого года Гладков сообщил, что в регионе начнут принимать меры дисциплинарного взыскания против глав муниципальных образований за недостоверные сведения. Губернатор рассказал, что к нему обратилась местная жительница, сообщившая, что ее дом не отремонтировали, вопреки отчетам чиновников. В связи с этим Гладков обратился к главам муниципалитетов и заявил, что обманывать людей категорически недопустимо. Он также извинился перед жителями региона за «нерадивость чиновников».

Ранее была раскрыта схема обмана россиян при покупке авто по телефонному звонку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами