В Белгородской области выявили случаи мошенничества с автомобилями ради компенсаций

В Белгородской области фиксируют случаи мошенничества с автомобилями ради получения денежных компенсаций. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе совещания, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте».

«Сам слышал разговоры родственников: «Наши населенные пункты обстреливаются, давайте машину из гаража выкатим. Может, обстреляют, хотя бы деньги получим», — отметил он.

Также губернатор рассказал о случае, когда жители пытались выдать найденный беспилотник за доказательство обстрела их автомобиля. Он предупредил, что за подобные мошеннические действия предусмотрена уголовная ответственность.

Гладков призвал убирать личный транспорт в гаражи и добавил, что власти намерены помогать жителям, оказавшимся в сложной ситуации, но будут пресекать попытки незаконного обогащения.

В конце прошлого года Гладков сообщил, что в регионе начнут принимать меры дисциплинарного взыскания против глав муниципальных образований за недостоверные сведения. Губернатор рассказал, что к нему обратилась местная жительница, сообщившая, что ее дом не отремонтировали, вопреки отчетам чиновников. В связи с этим Гладков обратился к главам муниципалитетов и заявил, что обманывать людей категорически недопустимо. Он также извинился перед жителями региона за «нерадивость чиновников».

Ранее была раскрыта схема обмана россиян при покупке авто по телефонному звонку.